Reti idriche, Margiotta smentisce il governo lucano

I quasi 2 miliardi di euro per le reti idriche annunciati dal governo regionale per l'ammodernamento e l'efficientamento delle condotte di Acquedotto Lucano non ci sono. O almeno, non sono tutti per la Basilicata. A dirlo, il capogruppo del PD in commissione lavori pubblici e segretario della presidenza del Senato, Salvatore Margiotta che in un tweet ha precisato che 2 miliardi è la dotazione complessiva nazionale, all'interno della quale gli enti territoriali potranno concorrere con propri progetti nell'ambito del PNRR. La quota regionale non è pertanto al momento quantificabile.Margiotta - sottosegretario alle infrastrutture con delega alle risorse idriche nel precedente governo - precisa di conoscere la materia e di essersi battuto per far rimpinguare il fondo nazionale. Per la Basilicata, il senatore PD ha annunciato che nel piano nazionale di ripresa e resilienza, per i due capoluoghi lucani, sia sul settore ferroviario che su quello idrico, ci potrà essere una corsia preferenziale.