Il ct Mancini e la promessa di venire a Lauria

Dopo aver raggiunto il tetto d'Europa, la prossima tappa del ct della nazionale di calcio Roberto Mancini potrebbe essere la Basilicata.Da alcuni giorni, infatti,promette di raggiungere Lauria in pullman in caso di conquista del titolo.Il video risale a più di un anno fa, ma è tornato virale dopo la finale.Mancini ha tra i suoi amici di sempre Massimo e Domenico, gemelli lucani trapiantati a Bologna che già nel 2019 riuscirono a portarlo a Lauria come ospite d'onore della "Festa dello Sport".Via social, anche il presidente della regione Vito Bardi si è unito alla richiesta di "mantenere la promessa" che, a quanto pare, sarà rispettata prima di settembre.