Green pass obbligatorio per i tavoli al chiuso

Il ministro della Salute, Roberto Speranza

Green pass obbligatorio in bar e ristoranti al chiuso e in numerosi spazi di intrattenimento, come musei e cinema. Poi la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Infine, il cambio dei parametri per stabilire il colore delle regioni: saranno basati sulla pressione ospedaliera.

Sono i principali provvedimenti contenuti nell'ultimo DPCM, spiegati dal ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa convocata dal presidente Mario Draghi al termine del consiglio dei ministri.

Sottolineato il ruolo della campagna vaccinale nel tenere sotto controllo la pandemia.

«Il green pass - hanno spiegato - è una condizione per tenere aperte le attività economiche».