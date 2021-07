Un lucano alla segreteria generale dell'Avis

Rocco Monetta

Il lucano Rocco Monetta è il nuovo segretario generale di Avis nazionale.

Monetta, 40 anni, già presidente regionale dell'associazione, è stato eletto nell'ultima seduta del Consiglio nazionale, su proposta del presidente Giampietro Briola.

«Un'elezione che premia il lavoro portato avanti in questi anni dalla Basilicata e dall'Avis regionale», ha commentato Sara De Feudis, presidente regionale.

Monetta, ringraziando dopo l'elezione, si è detto «onorato per sé, ma anche per la bellissima terra di Basilicata. Ce la metterò tutta - ha affermato il nuovo presidente - soprattutto tenendo conto delle necessità dei vari territori».