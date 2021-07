Rotondella, quattro murales per la sostenibilità

Un murales di Rotondella

Quattro nuovi murales abbelliranno gli edifici del centro storico di Rotondella. Il Comune ha aderito al festival internazionale di arte pubblica "Appartengo" e ora le opere sono in via di realizzazione. I murales avranno come tema alcuni degli obiettivi dell'agenda 2030: sviluppo sostenibile, inclusione, tolleranza. Al lavoro fino a fine mese, due artisti italiani e altrettanti spagnoli.

Al festival, nato a Stigliano cinque anni fa, ha aderito anche il Comune di Gorgoglione.