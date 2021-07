Rinascita volley, nel team arriva Omar El Moudden

Omar El Moudden in campo

Ancora un giovanissimo alla corte di mister Barbiero per la prossima stagione. Il secondo libero della squadra è Omar El Moudden. Nato a Bari, classe 2002, ha mosso i primi passi nella pallavolo in Puglia sui taraflex di Turi, Bari e Gioia e Materdomini di Castellana Grotte in A2. “Per me è un onore poter far parte della Rinascita Volley che, ormai da anni, milita nella seconda massima categoria nazionale. Ho scelto Lagonegro - chiarisce - perché qui penso di poter avere l'opportunità di allenarmi con giovani che però hanno già tanta esperienza alle spalle e dai quali posso apprendere davvero tanto". El Moudden sottolinea inoltre che la squadra può puntare su un grandissimo allenatore che, con la sua esperienza, aiuterà la sua crescita. "Mi aspetto una gran bella stagione - conclude il giocatore - grazie all'organico eccellente che questa società può vantare. Non mancheranno emozioni”.