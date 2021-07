Stipendio in ritardo per i lavoratori della Sita Sud

Cotrab

E' stata ricevuta oggi dal Prefetto di Potenza una delegazione dei lavoratori della Sita Sud per segnalare i problemi legati a ritardi e incertezze nel pagamento degli ultimi stipendi.

"I soldi in cassa ci sono, ma le retribuzioni non vengono erogate regolarmente", denuncia la segreteria regionale della FIT- CISL. Alla base, un rimpallo di responsabilità tra le province di Potenza e Matera, la Regione e il Cotrab - chiarisce l'organizzazione. Mille gli addetti coinvolti che, attraverso i rappresentanti sindacali, hanno chiesto a Vardè di convocare a stretto giro i quattro enti per risolvere una situazione paradossale. In mancanza di soluzioni - conclude - sarà proclamato uno sciopero il prossimo 26 luglio.