Tumore della prostata, interventi giù del 40% durante la pandemia

Oltre il 40 per cento di interventi in meno nel 2020, nonostante le conseguenze della pandemia siano state comunque contenute. Appartiene alla Basilicata il triste primato di regione che - in percentuale - ha visto calare più di tutte le altre gli interventi necessari per l'asportazione di un tumore della prostata nel corso dei primi mesi dell'emergenza sanitaria. A diffondere il dato, la Fondazione PRO, sulla base dell'ultimo report stilato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Lo stesso che aveva già documentato l'insoddisfazione dei cittadini lucani nei confronti del proprio servizio sanitario La regione è stata tra le meno colpite - in termini di contagi e di decessi - dal Covid-19. Ma la contrazione degli interventi alla prostata è stata più significativa di quella registrata nelle aree del Paese divenute epicentro della pandemia: dalla Lombardia al Veneto, dalla Liguria alla Toscana. Questo nonostante in molti, durante la scorsa primavera, abbiano rinunciato a partire per curarsi negli ospedali del Centro-Nord. Una scelta che avrebbe potuto portare le strutture lucane ad aumentare l'attività, in questo come in altri ambiti dell'oncologia.Cosa che, invece, non è avvenuta per quel che riguarda il tumore più diffuso tra gli uomini dopo i 50 anni. Secondo gli esperti della Fondazione PRO, un simile trend può essere spiegato con la maggiore difficoltà nel riorganizzare i reparti e nel gestire le liste d’attesa. Un aspetto peraltro già emerso dal rapporto Agenas, che ha bocciato la Basilicata "per non aver messo a punto un piano per la gestione e il trattamento dei pazienti oncologici".