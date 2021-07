Leggero calo della curva: 22 nuovi contagi

Coronavirus

Ventidue nuovi contagi intercettati processando 640 tamponi. Questo il bollettino della task force regionale sul coronavirus. Un dato in controtendenza rispetto a quelli di martedì e mercoledì.

In generale, il sospetto è che l'aumentata prevalenza della variante delta, riscontrata per ora in dieci tamponi sequenziati a Matera, sia alla base del rimbalzo della pandemia. Con possibili ricadute anche sugli ospedali.

Un colpo di coda, quello per ora soltanto delle infezioni, che sta interessando soprattutto Bernalda, dove si registra un focolaio con 39 positivi. Da qui l'appello rivolto dall'ASM ai cittadini a prenotare i tamponi molecolari nei drive through attivi, nella Città dei Sassi e in diversi Comuni della provincia.

Nel Potentino, invece, sotto osservazione sono i numeri provenienti dai Comuni della Val d'Agri e da Bella. È da qui che proviene la bambina di sette mesi ricoverata da ieri sera nel reparto di pediatria dell'Ospedale San Carlo, ma a partire da altre cause: è solo nella circostanza del ricovero che è stata riscontrata la positività. Al momento, fortunatamente, la bambina non presenta una sintomatologia seria e dovrebbe lasciare la struttura tra domani e sabato, per proseguire l'isolamento a casa.