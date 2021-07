10mila vele contro la violenza sulle donne

contro la violenza di genere

Un nastro rosso ha unito idealmente le coste jonica e tirrenica della Basilicata per dire basta alla violenza contro le donne.

Maratea e Policoro hanno aderito all'iniziativa nazionale 10.000 vele contro la violenza, un grande flash mob che ha coinvolto le principali località balneari italiane per mandare un messaggio forte contro ogni forma di sopruso di genere. Un'iniziativa fortemente voluta dalle reti antiviolenza Reama della Fondazione Pangea con la collaborazione della Lega Navale.

Oltre cinquanta le barche che hanno veleggiato davanti alle spiagge di Policoro, affollate nella prima calda domenica di luglio. Tante vele multicolori per invitare a "cambiare rotta", anzitutto dal punto di vista culturale, per abbattere l'idea, ancora troppo diffusa, della donna come qualcosa da possedere a proprio piacimento. Un cambio di rotta da compiere tutti assieme, uomini e donne, senza differenze di schieramenti o pensieri.

A indicare la rotta della veleggiata policorese la barca guidata da Enrico Massocchi della Lega Navale Matera - Castellaneta. Tra le barche in navigazione anche quella del sindaco di Policoro Enrico Mascia che, assieme ad alcuni rappresentanti della sua amministrazione, ha voluto partecipare all'evento. Presente anche il Comune di Matera che, dallo scorso anno, ha avviato importanti iniziative a sostegno delle vittime della violenza di genere.