Vertenza Epm, verso lo sciopero

L'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera

Nessuna conciliazione per la vertenza dei 75 lavoratori del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliariato dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Non sono bastate le 3 ore di confronto tra sindacati ed azienda EPM e la mediazione del prefetto Rinaldo Argentieri.

Lo sciopero annunciato per il 20 luglio sarà rinviato ad altra data, ancora da individuare, ma è confermato.

La ditta, che dalla fine del 2020 detiene l'appalto per le pulizie dell'ASM, ha ribadito la propria interpretazione del contratto collettivo nazionale e farà avere una memoria al riguardo.

Fisascat Cisl e Filcams Cigl ne chiedono invece l'applicazione senza deroghe anche per quanto riguarda orario di lavoro, riposi e maggiorazioni e richiamano anche l'Azienda sanitaria alle proprie responsabilità di committente.