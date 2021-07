Raccordo Sicignano-Potenza, lavori al viadotto La Tora I

Un tratto del raccordo autostradale Sicignano - Potenza

Sono cominciati nuovi lavori di manutenzione sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, in direzione Sicignano, all'altezza del viadotto La Tora I.

In corrispondenza del cantiere, è previsto il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Potenza, tra i chilometri 41 e 42, per un tratto lungo circa 600 metri.

Questo ulteriore intervento di Anas arriva secondo il calendario che l'azienda aveva annunciato. Si tratta infatti di parte del programma complessivo di potenziamento dell'itinerario Basentano, il tratto che collega cioè la statale Basentana con il raccordo autostradale e che coinvolge 13 viadotti.

Tra questi, appunto, il viadotto La Tora I per cui sono previste demolizione e ricostruzione dell'impalcato, che scavalca la linea ferroviaria Potenza-Battipaglia. In accordo con RFI, le attività di demolizione sono state programmate tra il 23 e il 30 agosto.

Ancora alcuni mesi di disagio alla viabilità, dunque, proprio nella stagione con maggiore flusso di traffico sulle arterie stradali. Il completamento dei lavori sull'intero raccordo è infatti previsto entro l'inizio della prossima estate.