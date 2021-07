Picchia la ex compagna, arrestato 38enne di Rionero

I Carabinieri di Rionero in Vulture hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro la ex convivente, una donna di origini romene di 34 anni.

I fatti risalgono allo scorso mercoledì, 14 luglio, ma l'Arma ne ha dato notizia solo ora. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 per aggressione. Arrivati a casa della donna, hanno trovato il personale del 118 che già prestata le prime cure alla 34enne. La giovane, madre di un bambino di un anno, ha dichiarato di essere stata aggredita dall'ex compagno dopo una discussione per futili motivi, avvenuta in uno degli incontri che la coppia aveva per permettere all'uomo di fare visita al figlio. Il 38enne l'avrebbe colpita ripetutamente anche con il manico di una scopa, causandole diverse lesioni.

Rintracciato nei pressi della casa, l'uomo è stato arrestato.