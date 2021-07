Scontri a Vaglio, sì a messa alla prova per 18 tifosi della Vultur Rionero

I rilievi sul luogo degli scontri

Il Giudice per le indagini preliminari di Potenza, Valentina Rossi, ha disposto l'ammissione alla messa alla prova per 18 dei tifosi della Vultur Rionero coinvolti nei disordini di Vaglio Scalo che, il 19 gennaio del 2020, terminarono con l'investimento e la morte del trentanovenne Fabio Tucciariello.

Gli ammessi alla modalità alternativa di definizione del processo dovranno ora seguire un percorso riabilitativo concordato con l'Ufficio Esecuzione Penale e pagare una somma, a titolo di riparazione, di 1500 euro per ciascuna delle parti offese (si sono costituiti tre tifosi melfitani che erano nel gruppo intercettato dai manifestanti rioneresi). Il procedimento è stato quindi sospeso per un anno al termine del quale si verificherà il superamento del percorso riabilitativo individuato. In caso di esito positivo, il processo non si celebrerà.

La decisione di questa mattina chiude il primo dei filoni del procedimento, quello che riguarda gli indagati che non furono sottoposti a misura cautelare nell' immediatezza dei disordini. Analoga richiesta è pendente per i 24 tifosi rioneresi arrestati subito dopo i fatti e sarà valutata dal giudice Teresa Reggio il prossimo 28 settembre.

Lo scorso 22 giugno, invece, è stato condannato col rito abbreviato in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione il 31enne melfitano Salvatore Laspagnoletta, ritenuto responsabile di omicidio stradale per aver investito Tucciariello mentre scappava dall'agguato.