Accoltella anziano alla gola, arrestato dai carabinieri

Un momento dell'operazione dei carabinieri di Melfi

Non era la prima volta che chiedeva in prestito somme di denaro che poi non restituiva. Stavolta, di fronte a un rifiuto, ha aggredito con un taglierino la sua vittima, un uomo anziano, fin quasi a ucciderlo. Il fatto è avvenuto a Rionero, dove i carabinieri di Melfi sono intervenuti dopo una segnalazione al 112.

Arrivati sul posto con due pattuglie, assieme al personale del 118, i militari hanno trovato l'anziano steso a terra con un taglio alla gola. Con difficoltà, l'uomo ha ricostruito l'aggressione subita da parte del 48enne di Rionero, che avrebbe tentato di estorcergli denaro dopo essere entrato in casa con un pretesto. Al suo rifiuto, la vittima è stata colpita con un taglierino al collo, e anche alle mani che aveva sollevato per provare a difendersi. Pochi centimetri più in là e la ferita avrebbe potuto causare un'emorragia letale.

L'anziano è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. I militari dell'Arma hanno invece rintracciato l'aggressore, che nel frattempo era tornato a casa. Nella sua abitazione i carabinieri hanno ritrovato l'arma e gli abiti ancora intrisi di sangue. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Potenza con l'accusa di tentato omicidio e tentata estorsione.