Grande festa per il ritorno da Tokyo di Domenico Acerenza

Domenica Acerenza

Grandi festeggiamenti a Sasso di Castalda per il rientro da Tokyo di Domenico Acerenza.

"Bentornato a casa, Campione" campeggia sugli striscioni che hanno accolto il nuotatore azzurro dopo la sua esperienza olimpica, finita ad un passo dalla finale dei 1500 stile libero.

Acerenza è infatti arrivato quarto nella sua batteria, con il nono tempo complessivo che non gli ha consentito di rientrare negli otto posti utili per giocarsi le medaglie.

Ma il calore di Sasso ha fatto dimenticare subito le delusioni olimpiche: il campione è stato accolto da fumogeni tricolori e e giochi di fuoco mentre un video proiettato su un maxischermo allestito in piazza ha ricordato tutti i trionfi sportivi del nuotatore, ritratto spesso con la medaglia al collo.

Standing ovation per l'atleta che si è mostrato commosso e grato per l'accoglienza ricevuta.

Il suo è stato comunque un grandissimo risultato: Acerenza è stato il primo nuotatore lucano ad arrivare alle Olimpiadi.