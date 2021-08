Aias di Melfi, ritardi nel pagamento degli stipendi

Aias Melfi

I lavoratori dell'Aias di Melfi da mesi non ricevono regolarmente lo stipendio. A sollevare la questione, dipendenti e sindacati.



La struttura accreditata - stando a quanto denunciato dai rappresentanti dei lavoratori - attenderebbe la liquidazione delle fatture da parte dell'Azienda Sanitaria di Potenza prima di erogare di volta in volta le spettanze ai suoi dipendenti. Nonostante dunque l'Asp liquidi regolarmente i pagamenti, dei tempi tecnici legati a questa "attesa" comporterebbero uno slittamento nel pagamento mensile e nel successivo accredito sui conti dei lavoratori.



Pagare la retribuzione nei tempi e nelle modalità previste - affermano le sigle sindacali - è obbligo del datore di lavoro. I sindacati chiedono dunque all'Asp di vigilare affinché le strutture come l'Aias, che erogano prestazioni per conto del Sistema sanitario regionale, operino nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.