Calcio, Picerno rimane in Serie C

Stemma Picerno calcio

Il Picerno rimane in Serie C.



Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dall'Fc Messina che chiedeva l'ammissione in serie C al posto del Picerno. Viene quindi confermata la decisione della Figc, difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione.

Per i lucani, assistiti nel dibattimento dall'avvocato Luis Vizzino, resta quindi confermato il passaggio tra i professionisti. L'Fc Messina é stato anche condannato a pagare le spese del procedimento.

Le motivazioni della Sentenza si conosceranno tra una decina di giorni