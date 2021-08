Campagna vaccinale straordinaria per gli over 60 del Potentino

Una campagna vaccinale straordinaria rivolta alla fascia d'età 60-69 è stata lanciata dall'Azienda Sanitaria di Potenza in collaborazione con la Regione Basilicata.Dal 7 al 19 agosto gli interessati potranno recarsi nei punti vaccinali dell'Asp per ricevere il siero monodose Johnson&Johnson.Sarà necessaria la prenotazione al link prenota.sanita.basilicata.it a partire dalle ore 13 di venerdì 6 agosto fino all'esaurimento dei posti disponibili.Possono aderire anche coloro che hanno già una prenotazione in Piattaforma Poste Italiana in data successiva al 7 agosto.In sede di prenotazione sarà possibile scaricare la modulistica da compilare e consegnare presso il Punto Vaccinale di prenotazione.I punti vaccinali interessati saranno:Potenza: Complesso Sportivo “Rocco Mazzola” Via Roma;Melfi: Palestra comunale via della Cittadinanza attiva;Villa D’Agri: Palestra Istituto Comprensivo di Villa D’Agri in Via Verdi;Lauria: Palestra I.S.I.S Lauria in Via Cerse dello Speziale;Senise: Complesso Monumentale San Francesco Piazza Municipio 2;Venosa: Palestra “Scuola media De Luca, Via Appia n. 36.