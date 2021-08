L'andamento della pandemia

Coronavirus

Cauto ottimismo nella conferenza stampa settimanale sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità.

Con un Rt all'1,56, i dati dell'ultima settimana mostrano un indice di contagio in calo, segno che sono stati limitati i danni rispetto ad altri paesi europei.

La variante delta è ormai largamente prevalente in Italia come nel resto d'Europa; per difendersi da lei e da altre eventuali mutazioni del virus le armi restano le solite: una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di somministrazione.

Per quanto riguarda la Basilicata, l'indice Rt registrato nell'ultima settimana si attesta sull'1,62 che significa rischio moderato, elemento che accomuna tutte le regioni.

La curva di contagi tende comunque a stabilizzarsi, come mostrano i numeri degli ultimi giorni. Oggi i nuovi positivi sono 69 su un numero di tamponi molecolari maggiore: 1168.

Quattordici i guariti mentre restano stabili a 22 i ricoverati.

Tracciare e vaccinare restano le due armi a disposizione per frenare l'avanzata del virus.

Lo screening raggiunge anche i luoghi di vacanza: ha preso il via questa mattina in un lido della spiaggia di Scanzano Jonico l'iniziativa dedicata a turisti e bagnanti che potranno usufruire di tamponi rapidi gratuiti e a libero accesso.

Per quanto riguarda i vaccini ieri sono state effettuate 4.385 somministrazioni. il 66% ha ricevuto la prima dose mentre il 49,6% ha completato il ciclo vaccinale.

Ha preso il via sabato 7 agosto la campagna vaccinale dell'Azienda Sanitaria di Potenza rivolta agli over 60 che, prenotandosi sul portale regionale, avranno la possibilità di ricevere, fino al 19 agosto, il monodose Johnson&Johnson.