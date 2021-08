Coronavirus, ASM lancia screening nei comuni

Un infermiere al lavoro in un drive-through

L'ASM, l'Azienda Sanitaria di Matera, ha avviato la campagna di screening anti-coronavirus "Covid-19 Free Area", con la quale esegue tamponi a tappeto su base volontaria nei comuni della provincia che ne fanno richiesta, con particolare attenzione a quei paesi che presentano focolai o situazioni di contagio critiche.

L'iniziativa al via venerdì 27 agosto a San Mauro Forte, dove sono stati prelevati oltre180 tamponi in modalità drive through, pari a circa il 15% della popolazione. I risultati dei test saranno diffusi nei prossimi giorni.



L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata e in sinergia con i sindaci dei comuni della provincia. I cittadini possono comunque prenotare gratuitamente i tamponi sulla piattaforma aziendale online per le sedi di Matera, Policoro, Stigliano, Tinchi e Tricarico.