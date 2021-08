Calano ancora i contagi, aumentano i ricoveri

Tamponi, operatori al lavoro

Calano i contagi in Basilicata.

Sono 38 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 897 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività è al 4%.

I guariti sono 19 mentre i ricoverati sono 22, due in più rispetto a ieri, 1 in terapia intensiva.

Non ci sono nuovi decessi.

Proprio sull'andamento degli accessi nei reparti covid si sofferma l'ultima rilevazione dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il dato nazionale sull'occupazione dei posti letto dei pazienti affetti da covid resta stabile al 4%, con delle oscillazioni tra le diverse regioni, in particolare quelle del Mezzogiorno. Con il 6% la Basilicata si colloca di poco sopra alla media italiana. Si tratta di uno dei nuovi parametri principali per il cambio di colore delle regioni: superare la soglia del 15% significa diventare zona gialla.

Intanto si accelera sui vaccini, soprattutto dopo l'introduzione del green pass obbligatorio. Nella nostra regione giovedì sono state somministrate 4582 vaccinazioni. Dall'inizio della campagna il 65,7% ha ricevuto almeno una dose mentre il 49% ha completato il ciclo. Complessivamente sono quasi 635mila le vaccinazioni somministrate.