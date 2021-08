Infortunio per Pozzovivo, Vuelta a rischio

Il ciclista lucano Domenico Pozzovivo

Termina con un brutto infortunio l'esperienza di Domenico Pozzovivo alla Vuelta a Burgos 2021.

Lo scalatore di Montalbano è finito a terra venerdì nel corso della quarta tappa, riportando una ferita profonda. Sabato il team ha comunicato la sua assenza alla quinta e ultima frazione.

Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una frattura al ginocchio sinistro: come dichiarato dalla squadra, la sua situazione verrà monitorata costantemente.

Già provato da numerosi infortuni in carriera, questo è l'ennesimo duro colpo per l'esperto corridore, che stava preparando la partecipazione alla Vuelta in programma tra circa una settimana.

Pozzovivo, ieri, ha già fatto rientro in Italia.