Sostegni alle imprese

Artigiano al lavoro

Sono state pubblicate e sono consultabili sul sito internet della Regione Basilicata le graduatorie provvisorie delle imprese beneficiarie dei fondi del Piano Operativo Val d'Agri.

Sovvenzioni destinate alle attività artigianali, commerciali, turistiche e dei servizi che hanno patito le conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia.

A darne notizia l'assessore regionale, Francesco Cupparo.

Sono 1.789 quelle ammesse al contributo per un totale di 5 milioni di euro.

Saranno finanziate, dopo l'istruttoria, sulla base della dotazione di risorse assegnate a ogni singolo comune.

Molte, però, al momento, quelle rimaste fuori. Ed è proprio a nome delle imprese escluse che il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, in una nota stampa, ha auspicato un confronto tra i primi cittadini del comprensorio e l'assessore Cupparo per provare ad integrare le risorse del bando.