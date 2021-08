Picerno, in mediana arriva De Ciancio

Nuovo colpo di mercato per il Picerno. La formazione di mister Palo ha annunciato l'acquisto del centrocampista Rodrigo De Ciancio.

Classe 1995, ha già una grande esperienza. Di nazionalità argentina, nell'ultima stagione ha militato in Serie C con la Sambenedettese. In Sudamerica può vantare trascorsi nel San Lorenzo de Almagro, squadra della città di Buenos Aires dov'è nato e cresciuto, e dove a soli 20 anni ha esordito nella Superliga (Serie A argentina). Ha giocato anche nel Temperley, Platense e Atlanta, sempre in Argentina.