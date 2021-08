Una scuola all'avanguardia per Vietri di Potenza

La vecchia scuola materna



Hanno preso il via giovedì mattina a Vietri di Potenza i lavori di demolizione della vecchia scuola materna di via Rocco Scotellaro.

L'opera verrà realizzata grazie al finanziamento ottenuto nell'ambito del piano annuale sull'edilizia scolastica e dal Gse, con un contributo di circa un milione di euro.

"Si tratterà di una scuola, altamente tecnologica - si legge in una nota dell'ufficio stampa del comune - arredata e attrezzata, ecosostenibile, con la presenza di orti botanici, ampi spazi comuni e ricca di verde (sia all’esterno che all’interno). Una nuova scuola che al suo interno ospiterà anche un auditorium attrezzato, di due piani (platea e galleria), con poltroncine ed impianti audio e video di ultima generazione, capace di ospitare circa 220 persone, oltre a giochi e fitness con attrezzature".

Tra i lavori previsti, anche quelli di efficientamento energetico, isolamenti termici, giardino, percorso botanico, area parcheggio, giochi e fitness con attrezzature e spazi educativi, solo alcune delle opere migliorative previste dal progetto.