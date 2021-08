Manca l'acqua alle industrie nella Val Basento

L'area industriale della Val Basento

Sono senz'acqua sufficiente al funzionamento degli stabilimenti, le fabbriche nell'area industriale della Val Basento: al momento cinque le aziende coinvolte.

Una situazione denunciata alla Regione dai sindacati già lo scorso 11 agosto, ma non ancora risolta.

Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Matera hanno chiesto l'intervento urgente del Prefetto e la convocazione di un tavolo per affrontare e risolvere l'emergenza che si sta determinando e che potrebbe causare l'interruzione di produzioni e servizi in tutta l'area.

Secondo fonti sindacali, la carenza d'acqua sarebbe determinata da un'errata programmazione dei quantitativi d'acqua necessari alle produzioni da parte dell'ente consortile. In Val Basento ci sono aziende con lavorazioni a ciclo continuo. Uno stop potrebbe causare danni tecnici e perdite economiche, fino a mettere in discussione i posti di lavoro. Un paradosso, scrivono i sindacati, che ciò succeda in una Regione ricca di invasi e corsi d'acqua.

«La questione cruciale - ha scritto in una nota Confindustria Basilicata - attiene alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a superare le attuali fragilità del sistema di approvvigionamento, mettendo fine alla dipendenza da un unico schema idrico. Occorre dunque dare corso alle opere già programmate e intercettare anche le ingenti opportunità che il Piano nazionale di resilienza e ripresa mette a disposizione».