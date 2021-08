Campagna pomodoro, lettera al ministro Patuanelli

pomodori

Gli assessori all'Agricoltura di Basilicata, Campania, Molise e Puglia hanno scritto al Ministro competente Stefano Patuanelli per chiedere la convocazione di un tavolo di lavoro urgente per affrontare l'emergenza del settore del pomodoro. Francesco Fanelli per la Basilicata, Nicola Caputo per la Campania, Nicola Cavaliere per il Molise e Donato Pentassuglia per la Puglia, hanno chiesto che l'argomento sia inserito nell'ordine del giorno della prossima seduta della CPA in seno alla Conferenza delle Regioni. Gli assessori sostengono che le organizzazioni dei produttori agricoli, che coltivano pomodoro destinato alla trasformazione industriale, segnalano una preoccupante situazione di difficoltà, dovuta a diversi fattori. In particolare, il caldo eccezionale di queste settimane avrebbe compromesso la campagna, causando rilevanti danni. Gli assessori, pertanto, chiedono che si pensi a strumenti ordinari e straordinari, in grado di indennizzare le perdite di reddito degli agricoltori.