"No alla ricerca di petrolio nel Vulture Melfese e nell'Alto Bradano"

Una veduta dei Laghi di Monticchio

"La Basilicata ha già pagato un prezzo altissimo in termini ambientali che non può essere ignorato". In sintesi, è questo il messaggio lanciato da un gruppo di associazioni e realtà locali - Ehpa Basilicata, Liberiamo la Basilicata, Libera Basilicata, presidio di Libera Vulture-Alto Bradano, No Triv presidio Vulture-Alto Bradano, Osservatorio popolare della Val d'Agri, Ufficio Pastorale Sociale e Legalità (diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa), Circolo Laudato Sii (diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa), Agesci Basilicata e Ufficio Pastorale per i problemi sociali e il lavoro (Arcidiocesi di Acerenza) - in merito all'eventualità della possibile ricerca di idrocarburi nelle aree di Palazzo San Gervasio e La Bicocca (zona compresa tra i comuni di Rapolla, Barile e Melfi).



L'intento è quello di sollecitare un dibattito con le istituzioni locali, l'Università e l'Arpab in vista del 14 settembre, data entro cui il Ministero della Transizione Ecologica attende le osservazioni dai territori per completare poi entro la fine del mese il Pitesai, il documento condiviso con Regioni, Province ed Enti Locali per individuare le aree idonee a ospitare nuovi impianti per la produzione di energia. Da qui la preoccupazione delle associazioni, che ricordano il contributo già fornito dalla Basilicata all'industria petrolifera, in val d'Agri, e sottolineano l'incompatibilità tra la ricerca dell'oro nero e le caratteristiche dell'area del Vulture-Melfese. L'area è nota per le produzioni agroalimentari e vitivinicole e per una forte vocazione storica e culturale, oltre che sede di un parco di interesse naturalistico e della Via Appia Antica, candidata a sito Unesco.



"Il futuro - si legge nella lettera inviata ai Comuni interessati dal permesso di ricerca, alla provincia di Potenza e alla Regione - deve guardare alla conversione ecologica per contrastare il depauperamento della nostra terra. Un cambio di passo - concludono le associazioni - non può prescindere da un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nella custodia del bene comune". La questione sarà affrontata il 2 settembre in una tavola rotonda ("Transizione ecologica: quale futuro?") organizzata nel salone degli Stemmi del Palazzo Vescovile di Melfi. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Leonardo Setti (docente di energie rinnovabili e sistemi energetici all'Università di Bologna) e di padre Alex Zanotelli (missionario comboniano).