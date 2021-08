Lotta al caporalato, apre il centro di accoglienza di Palazzo

Il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio

Questa mattina a Palazzo San Gervasio l'apertura del centro di accoglienza per i migranti. La struttura accoglierà i braccianti stagionali, con l'obiettivo anche di sottrarli all'influenza dei caporali.



La capienza massima del centro è di 224 persone. Al via già oggi le operazioni di screening, che proseguiranno anche domani: tampone covid obbligatorio per chi chiede accoglienza. In mattinata c'è stata anche una riunione con gli imprenditori agricoli della zona.