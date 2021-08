Vergari nominato amministratore unico

Luigi Vergari



È Luigi Vergari il nuovo Amministratore Unico di Apibas, la "Società Aree produttive industriali della Basilicata" sorta, lo scorso febbraio, in seguito allo

scioglimento del Consorzio industriale della provincia di Potenza.

Vergari, 56 anni, potentino, laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma, è presidente dell'Ordine dei commercialisti del capoluogo, consulente del Tribunale civile e penale di Potenza e vanta numerose esperienze in enti locali e aziende pubbliche. È stato anche assessore al bilancio del comune di Potenza nella giunta De Luca.

"Lo attende una sfida molto impegnativa" ha detto il Presidente della Regione Vito Bardi