Aumentano i contagi

Tamponi per la ricerca del coronavirus

Gli ultimi dati della task force regionale sull'epidemia in Basilicata attestano 67 nuovi positivi - l'8,5% dei 788 tamponi molecolari processati. Nove i guariti.

E dopo settimane all'ospedale San Carlo, sono tornati i pazienti covid in terapia intensiva. Si tratta di una donna di 65 anni della provincia di Potenza per cui si è resa necessaria la ventilazione non invasiva. Venti i ricoverati, in gran parte con pochi e lievi sintomi, per i quali è sufficiente l'ossigenoterapia.

Capitolo vaccinazioni: ieri ne sono state effettuate 4.641. Secondo i dati del portale Poste Italiane, le somministrazioni sono quasi 621 mila, con il 65% dei lucani che ha ricevuto la prima dose e il 47% che ha completato il ciclo.

Resta alta l'attenzione sui focolai, tutti nel potentino. Il più esteso quello di Pescopagano, dove ci sono attualmente 27 positivi accertati, due più di ieri. Si tratterebbe in gran parte di giovani affetti da variante delta.

Proprio a Pescopagano prosegue il tracciamento con il servizio di prenotazione di tamponi su base volontaria. Fino alle 17 ci si può prenotare per lo screening di massa, previsto per domani in modalità drive, presso l'ex scuola elementare, a cui hanno finora aderito circa duecento persone.

Altri focolai a Castelgrande, dove stamattina l'Asp ha effettuato oltre quaranta tamponi ai contatti stretti dei dodici residenti attualmente positivi. Risultati attesi domattina. Mentre sono 5 i casi a Rapone.

Intanto, uno studio di Fondazione Bruno Kessler, Istituto Superiore di Sanità e Inail, pubblicato sulla rivista Nature Communications, attesta che l’introduzione a novembre 2020 da parte del Governo delle ‘zone’ con i diversi colori ha permesso di abbassare l'indice RT - che misura la trasmissibilità del virus - già nelle prime tre settimane, evitando 25 mila ricoveri.