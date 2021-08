Beach Volley Golden gala, si parte

Golden Gala a Potenza

Partito il Beach Volley Golden Gala - città di potenza 2021. Otto le coppie protagoniste dell'evento, atleti di livello assoluto che sono appena rientrati da Palinuro dove si sono sfidati per la tappa del Campionato Italiano della disciplina. Resi noti i nomi dei concorrenti e i dettagli delle competizioni divise sempre in due gironi, maschile e femminile. Stasera alle 19.35, durante la seconda edizione del nostro tg, il primo collegamento in diretta con piazza don bosco.

Guarda le immagini del campionato.