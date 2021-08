Coronavirus, oggi 64 nuovi positivi in regione

Analisi dei tamponi

Ferragosto non ferma la macchina anti-covid 19. Passano a 2 i ricoveri in terapia intensiva. Le pazienti, sono entrambe donne della provincia di Potenza, non vaccinate. Gli altri dati odierni della task force regionale registrano 64 nuovi contagi, 11 guariti e 34 ricoveri totali.



Proseguono anche le vaccinazioni: ma quelle previste per oggi alle tende del Qatar, a Potenza, sono state spostate nell'hub di via Roma. Alcuni cittadini hanno lamentato la mancanza di comunicazioni sulla variazione.



Intanto a Rotonda il sindaco Rocco Bruno ha emanato un'ordinanza che ripristina la mascherina all'aperto fino al 22 agosto. La decisione, ha spiegato, è una conseguenza dell'aumento dei contagi - soprattutto tra i giovani - registrati nelle ultime settimane. Il totale dei positivi in paese è arrivato a quota 21, e tra questi, uno è stato ricoverato. Tutti gli eventi pubblici sono stati annullati.



Nessuna novità invece sul focolaio di Episcopia. I positivi sono fermi a 10, ma si aspetta lo screening in modalità drive-in che sarà effettuato domani alle 9 all'ingresso del paese. Riguarderà tutti gli invitati - circa 300 persone - che hanno partecipato ai due matrimoni da cui sarebbe partito il contagio.



Uno screening di massa rivolto invece all'intera popolazione è quello che si terrà sempre domani a Sant'Arcangelo, dalle 9.30, al centro polifunzionale di San Brancato. Necessaria la prenotazione.