Calcio: gli impegni di Potenza e Picerno

Potenza, stadio Viviani

Sono ufficiali i primi impegni che attendono il Potenza e il Picerno.

Le due formazioni lucane affronteranno in Coppa Italia, rispettivamente, il Monopoli e il Palermo.

Gara unica che entrambe le squadre dovranno giocare in trasferta sabato 21 agosto.

Qualora superassero il turno, in quello successivo, si troverebbero di fronte in un derby a eliminazione diretta.

Comunicata , inoltre, la composizione dei calendari del campionato. Domenica 29 agosto il Potenza affronterà in casa il Bari, il Picerno sarà impegnato sul campo della Vibonese.

Intanto, entrambe le squadre hanno annunciato due nuovi acquisti: il terzino, classe 2002, Eduardo Alcides Dias, cresciuto nelle giovanili dell'Inter

andrà al Picerno e Pablo Pablo Ezequiel Banegas, classe '92, al Potenza.