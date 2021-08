Stemma Picerno Calcio

Finisce senza reti la prima partita di campionato del Picerno. Sul campo della Vibonese, gli uomini di Antonio Palo, all'esordio in panchina tra i professionisti, pareggiano 0-0. I rossoblù in dieci dal 64' per l'espulsione di Dettori, ottengono così il loro primo punto della stagione.