Calciomercato, doppio colpo del Potenza

Il Logo del Potenza Calcio

Colpo a sorpresa del Potenza, che riporta in rossoblù Leo Guaita. L'esterno d'attacco argentino ha svolto nel pomeriggio il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, agli ordini di mister Fabio Gallo.

Guaita, 35 anni, è stato protagonista della vittoria del campionato in serie D, tre anni fa, ed è rimasto uno dei calciatori più amati dai tifosi. Era svincolato dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia del Taranto.

La società ha ingaggiato anche un nuovo portiere. E' il ventiduenne Stefano Greco, cresciuto nelle giovanili della Roma. Proviene dalla Pro Patria, squadra con cui l'anno scorso ha disputato 35 partite e raggiunto i playoff di serie C.

Il presidente Salvatore Caiata sta infine chiudendo gli accordi per portare in rossoblù il centrocampista Salvatore Santoro e l'attaccante Leonardo Ubaldi, entrambi classe 1999. Arriverebbero dal Pisa con la formula del prestito.