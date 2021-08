Gianni Pittella candidato sindaco nella sua Lauria

Gianni Pittella

"Mi candido a sindaco della mia citta'". A dare l'annuncio, in un post sui social, il senatore del Pd, Gianni Pittella, che, in occasione delle elezioni amministrative di ottobre, correrà per la carica di primo cittadino di Lauria, comune in cui ha sempre vissuto. "Lauria - si legge - mi ha sempre sostenuto e dato tanto, ora serve che io restituisca tutto al mio paese: la mia esperienza internazionale, il mio sistema di relazioni. E' un onore e un dovere".



Pioggia di reazioni politiche, specie in casa dem. IL senatore Vito De Filippo, ha parlato di una candidatura di "alto profilo", utile per rilancio Pd lucano. Sulla stessa scia anche il senatore Salvatore Margiotta che si è detto "molto grato a Gianni Pittella per il gesto di grande generosità" e ha poi parlato di "una svolta per le sorti del Pd lucano ".



Gianni Pittella, lo ricordiamo, è stato eurodeputato dal 1999 al 2018. Ha ricoperto gli incarichi di vicepresidente vicario del Parlamento europeo dal 2009 al 2014 ed è stato presidente dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici dal 2014 al 2018.