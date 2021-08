Sorpresi a rubare in appartamento, coppia arrestata

La refurtiva recuperata dai Carabinieri

Avevano appena rubato in un appartamento nel pieno centro di Potenza, ma non sono riusciti a sfuggire all'attenzione dei Carabinieri che li hanno arrestati.

In manette, una coppia di Tito, 43 anni lui, 37 anni lei, già noti alle forze dell'ordine.

I militari dell'Arma, impegnati in controlli proprio per evitare furti in abitazione, hanno notato l'uomo entrare nel condominio, mentre la donna, rimasta all'ingresso nei pressi della fermata dell'autobus, controllava la situazione.

Insospettiti hanno atteso che lui uscisse dal palazzo e raggiungesse la donna. Sono stati fermati e controllati, mentre si stavano allontanando, portando via una valigia di grosse dimensioni. All'interno sono stati trovati attrezzi da lavoro, telefoni e un monitor di un computer, assieme a diverse paia di scarpe.

I due sono stati arrestati. La donna è stata poi rimessa in libertà, mentre l'uomo è attualmente ai domiciliari.

La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario, del tutto ignaro dell'accaduto.