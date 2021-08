Aggressione in un bar, intervengono i carabinieri

Un'auto dei Carabinieri

Danneggiamento, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Con queste accuse i carabinieri di Muro Lucano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni del posto e denunciato un trentenne che era con lui.



Lo scorso 24 agosto, poco prima della mezzanotte, per futili motivi e in evidente stato di alterazione, si sarebbero scagliati contro il gestore di un bar del centro, provocandogli delle lesioni alla testa. A farne le spese, con calci e pugni al corpo e al volto, anche il barman intervenuto per difenderlo.



Allontanatisi, dopo aver danneggiato i tavolini e le fioriere all'esterno del bar, sono stati intercettati dai militari intervenuti in seguito ad una richiesta pervenuta al 112. Alla vista dei carabinieri il giovane si è scagliato anche contro le gazzelle, danneggiandone la carrozzeria, prima di essere bloccato e dichiarato in arresto. L'uomo è finito in un primo momento ai domiciliari. Ora per lui, sussiste invece l'obbligo di firma.