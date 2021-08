"Ferragosto in carcere" a Potenza

La casa circondariale di Potenza

L'iniziativa "Ferragosto in carcere" delle Camere penali italiane. Si è svolta oggi nella casa circondariale di Potenza la visita del presidente e della vicepresidente della Camera penale distrettuale di Basilicata, Sergio Lapenna e Francesca Sassano.



Entro fine anno dovrebbero essere migliorate le condizioni delle celle. Lapenna ha valutato positivamente l' impiego della popolazione carceraria in attività lavorative. Il carcere è stato "promosso" anche per la gestione dell'emergenza covid-19, e per il mantenimento degli incontri con i familiari.



Ma non mancano le criticità: riguardano l'indisponibilità dell'ambulatorio di odontoiatria e l'assenza dell'ambulatorio di ginecologia.