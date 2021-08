Castronuovo, annullo filatelico per Sant'Andrea Avellino

L'annullo filatelico dedicato a Sant'Andrea Avellino

In occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della nascita di Sant’Andrea Avellino, il Comune di Castronuovo Sant'Andrea ha organizzato diverse iniziative.

È stato predisposto un annullo filatelico dedicato al Santo.

Il vescovo Vincenzo Orofino celebrerà una messa solenne oggi (20 agosto) alle 19:00 in piazza della Civiltà contadina.