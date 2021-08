Concorso unico regionale: 142 posti da infermiere, 23 amministrativi

Ben 142 posti da infermiere e altri 23 riservati agli amministrativi. In totale, 165 posti di lavoro, a tempo pieno e indeterminato. Sono stati messi a bando dall'Asp, come ente capofila, ma il concorso è indetto in forma aggregata dalle Aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata. Una occasione attesa da tempo da molti giovani lucani alla ricerca di una occupazione. I bandi, 3 in tutto, sono già online nella sezione https://aspbasilicata.selezionieconcorsi.it/ . Scadranno il 5 settembre prossimo. La selezione avverrà per titoli ed esami.I 142 posti da infermiere saranno così distribuiti: 50 a servizio dell'Azienda sanitaria di Potenza, 32 per l'Azienda sanitaria di Matera, 60 per l'Aor San Carlo di Potenza.“Prosegue il nostro impegno per riformare in maniera sostanziale la Sanità in Basilicata", ha commentato l'assessore regionale alla Salute Rocco Leone.A bando ci sono anche 6 posti da assistente amministrativo e altri 17 da collaboratore amministrativo professionale.