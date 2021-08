Stabilizzazione precari Regione, arriva il concorso

Il palazzo della Regione Basilicata

Si terrà mercoledì primo settembre la prova di concorso per la stabilizzazione dei precari storici della Regione, impegnati a partire dal 2010 nelle attività di assistenza tecnica sui Fondi europei e nei dipartimenti regionali. I posti sono 112 per 125 candidati. Lo fa sapere l'ufficio stampa della Regione in una nota.

"Col prossimo Piano triennale per i fabbisogni del personale (oggi al vaglio dei Revisori dei Conti) contiamo di assumere, stabilizzare l'intera platea del precariato storico ampliando di 5 posti la categoria C e di 13 la categoria D e di attuare progressioni verticali per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato", ha dichiarato il presidente della Regione, Vito Bardi.