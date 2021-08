Maratea, mascherina obbligatoria all'aperto

Maratea

Si moltiplicano le ordinanze sindacali che impongono l'uso della mascherina all'aperto. Dopo Rotonda e Senise - dove tra l'altro lo screening covid in corso sarà prolungato per altri due giorni fino a sabato - è il caso di Maratea. Ieri il sindaco Stoppelli ne ha stabilito l'utilizzo fino al 26 agosto compreso.Una misura che testimonia la preoccupazione nella città, in questi giorni affollata di turisti.



Intanto, sono 68 (62 residenti) i nuovi positivi al covid-19 registrati nella giornata di mercoledì 18 agosto. Stesso numero di ieri ma con un numero di tamponi molecolari superiore: 1.166 quelli analizzati.

I guariti sono 31. Risalgono a 37 i posti occupati nei reparti covid degli ospedali lucani, con un nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i ricoverati sono ora due.

I dati sono stati resi noti dalla task force regionale.