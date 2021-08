Coronavirus, 66 positivi e 36 nuovi guariti

Analisi dei tamponi

L'ultimo bollettino della task force regionale evidenzia un lieve aumento del contagio da coronavirus in Basilicata: analogo numero di positivi rispetto al giorno prima, ma con meno tamponi somministrati.

Su 793 tamponi molecolari processati, 66 sono quelli risultati positivi. In aumento i guariti, che si attestano a quota 36, dodici in più rispetto a ieri.

In aumento i ricoveri, per un totale di 26 pazienti, di cui solo una donna in terapia intensiva al San Carlo di Potenza.

Quanto alle vaccinazioni, i lucani che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino sono pari al 67,3% della popolazione. Il 51,9% dei lucani ha ricevuto anche la seconda dose.