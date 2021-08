Un tampone Covid

Sono 73 i nuovi contagi registrati in Basilicata nella giornata di sabato 28 agosto su 1174 tamponi analizzati. Lo fa sapere la task force regionale nel bollettino covid di oggi. In lieve aumento anche i ricoveri, che passano da 45 a 47. Nessun paziente รจ in terapia intensiva e non ci sono morti. Sono 57 i guariti. Risale al 6,21% il rapporto tra positivi e tamponi. Da segnalare, 6 nuovi contagi ad Atella, dove gli attualmente positivi salgono a 280.