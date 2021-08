Vaccini covid, Bardi: "Presto nuovi Open Day"

"A breve estenderemo a tutta la regione gli Open Day. Non smetterò mai di ringraziare medici, sanitari e volontari tutti". Con queste parole, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha annunciato via Twitter, l'intenzione di replicare l'iniziativa degli Open Day vaccinali nell'intera Basilicata. Il post è stato pubblicato questa mattina per commentare i risultati raggiunti nella p rima giornata di vaccinazioni per fasce d'età organizzate dall'azienda sanitaria di Potenza. La tre giorni di Open Day Pfizer della Asp è cominciata ieri e si concluderà domani.