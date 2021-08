Coronavirus, 51 positivi su 751 tamponi. Salgono a 40 i ricoveri

Un tampone Covid

Il bollettino di giornata conteggia 51 positivi su 751 tamponi molecolari processati, 29 i guariti

Salgono a 40 i ricoveri in area covid, di cui 2 pazienti in terapia intensiva.

Dati ancora da zona bianca, come stabilito nel corso della cabina di regia dalla task force governativa. La pressione sugli ospedali, del resto, è ancora al di sotto della soglia critica del 15%. La Basilicata, con un'occupazione dei reparti covid pari al 9,6%, è la terza regione dopo Sicilia e Sardegna.

Resta massima l'attenzione in alcuni comuni, sede di focolai importanti.

Nell'area Sud, ad Episcopia, Maratea, Viggianello, Rotonda e Senise, obbligo di mascherine all'aperto fino al prossimo 31 agosto.

E se da un lato il tracciamento permette di arginare il contagio, proprio i dati emersi hanno convinto le amministrazioni a sospendere in via cautelativa la maggior parte degli eventi in programma.

Come Senise, centro da quasi 7 mila abitanti e dove i positivi sono 58, che ha rinunciato ai festeggiamenti per il patrono San Rocco e la manifestazione dedicata al peperone crusco.