Covid: la maggioranza dei ricoverati non ha completato il vaccino

Vaccinazioni

Sono 41 i ricoverati per covid nelle strutture ospedaliere lucane. nessuno -ad ora- in terapia intensiva. la maggior parte si trova infatti nei reparti di malattie infettive (20 a Potenza, 11 a Matera), gli altri in pneumologia.

Un profilo che è cambiato rispetto alle degenze di qualche mese fa: per i due terzi si tratta di persone vaccinate con una sola dose o non immunizzate e con un'età compresa tra più di 40 anni e meno di 70. pochi i degenti già completamente immunizzati: soggetti molto anziani o fragili e -per lo più- in condizioni non gravi. Gli altri dati: sono 85 i positivi emersi su 1.494 tamponi molecolari processati, con un rapporto contagi-test effettuati che scende al 5,6 per cento. a quota 50 i guariti delle ultime ore - 7 in più rispetto al giorno precedente - e nessuna vittima.

Capitolo vaccini. In Basilicata, in un solo giorno ne sono stati effettuati 3.243 mentre il 56,2 per cento della popolazione ha ricevuto la doppia somministrazione. Primi bilanci sul fronte dei più giovani, in vista della riapertura in sicurezza della scuola: per la Fondazione GIMBE, la nostra è la terza regione italiana per la copertura della popolazione che va dai 12 ai 19 anni, prima dose. Nello specifico, la percentuale dei ragazzi lucani che hanno ricevuto anche la seconda dose si attesta al 24,6% mentre la media nazionale è del 28,6%. Il ritmo della campagna regionale però potrebbe ancora crescere: previsto entro il 16 settembre l'arrivo di oltre 80milasettecento fiale di Pfizer ed, entro il 22 settembre, quello di quasi 50mila dosi di Moderna.